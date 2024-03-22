Овчинникова (Коваленко) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.02.1907
Дата смерти31.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907
Рождение ребёнка
03.01.1926
Сын: Овчинников Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
13.04.1927
Дочь: Лапшина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Овчинников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Овчинников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Овчинников Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
08.12.1941
Сын: Овчинников Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Алексей
Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич
Смерть
31.03.1988
Курган, город Курган, Курганская область