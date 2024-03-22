Овчинникова (Коваленко) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Коваленко) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.02.1907

Дата смерти

31.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.01.1926

Сын: Овчинников Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.04.1927

Дочь: Лапшина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Овчинников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Овчинников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Овчинников Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1941

Сын: Овчинников Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Алексей

Отец ребёнка: Овчинников Михаил Николаевич

Смерть
31.03.1988
Курган, город Курган, Курганская область
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