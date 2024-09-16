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Короткова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Овчинников Иван Афанасьевич

Мать: не указана

В ИР от 1889 года указана как «солдатка»
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Кузьма Пименович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Короткова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Коротков Кузьма Пименович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Белолапоткова Акилина Кузьминична

Отец ребёнка: Коротков Кузьма Пименович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Коротков Евсей Кузьмич

Отец ребёнка: Коротков Кузьма Пименович

Смерть
Неизвестно

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