Короткова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Овчинников Иван Афанасьевич
Мать: не указана
В ИР от 1889 года указана как «солдатка»
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Короткова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Коротков Кузьма Пименович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Белолапоткова Акилина Кузьминична
Отец ребёнка: Коротков Кузьма Пименович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Коротков Кузьма Пименович
Смерть
Неизвестно