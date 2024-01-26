Пулин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пулин Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1985

Отец: Пулин Петр Павлович

Мать: Усанина Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
13.03.2012

Сын: Пулин Максим Михайлович

Мать ребёнка: Левинских Анна Олеговна

Рождение ребёнка
22.10.2017

Дочь: Пулина Ева Михайловна

Мать ребёнка: Левинских Анна Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинских Анна Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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