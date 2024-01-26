Пулин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1985
Отец: Пулин Петр Павлович
Мать: Усанина Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
13.03.2012
Мать ребёнка: Левинских Анна Олеговна
Рождение ребёнка
22.10.2017
Дочь: Пулина Ева Михайловна
Мать ребёнка: Левинских Анна Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левинских Анна Олеговна