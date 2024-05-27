(Первушина) Федосья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первушина) Федосья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Дмитрий Кириллов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Первушина) Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Первушин Дмитрий Кириллов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Первушин Матфей Дмитриев

Отец ребёнка: Первушин Дмитрий Кириллов

Смерть
Неизвестно

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