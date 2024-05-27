(Первушина) Федосья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Первушина) Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Первушин Дмитрий Кириллов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Первушин Дмитрий Кириллов
Смерть
Неизвестно