Акулин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1922
Дата смерти03.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Лукашина (Акулина) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Прасковья Сидоровна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акулина Прасковья Сидоровна
Смерть
03.07.1979