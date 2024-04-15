Акулин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулин Иван Иванович

Акулин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1922

Дата смерти

03.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1922

Отец: Акулин Иван Антонович

Мать: Акулина (Клюева) Мария Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Прасковья Сидоровна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Лукашина (Акулина) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Прасковья Сидоровна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулина Прасковья Сидоровна

Смерть
03.07.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.