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Мекотин Роман Кондратов

Место рождения

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мекотин Кондрат Дмитриев

Мать: Мекотина София

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
15.04.1877

Дочь: Ирина Романова

Мать ребёнка: Мекотина Пелагея Стефанова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.09.1879

Сын: Мекотин Григорий Романов

Мать ребёнка: Мекотина Пелагея Стефанова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
25.05.1881

Сын: Мекотин Карп Романов

Мать ребёнка: Мекотина Пелагея Стефанова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мекотина Пелагея Стефанова

Смерть
Неизвестно
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