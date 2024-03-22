Мекотин Роман Кондратов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Мекотин Кондрат Дмитриев
Мать: Мекотина София
Рождение ребёнка
15.04.1877
Дочь: Ирина Романова
Мать ребёнка: Мекотина Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
28.09.1879
Мать ребёнка: Мекотина Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
25.05.1881
Сын: Мекотин Карп Романов
Мать ребёнка: Мекотина Пелагея Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно