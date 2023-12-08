Филатова Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колбанов Никифор Михайлович

Мать: Колбанова Евдокия Васильевна

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