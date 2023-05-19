(Шпакова) Евфросинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шпакова) Евфросинья Петрова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

01.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1897

Отец: Шпаков Петр Ильин

Мать: Шпакова Полиния Николаева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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