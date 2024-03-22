Косякин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косякин Василий Степанович

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Место рождения

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.01.1913

Дата смерти

13.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Мары, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.09.1947

Дочь: Косякина Галина Васильевна

Мать ребёнка: Овчарова Татьяна Георгиевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
13.11.1994
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Щербинском кладбище. Участок 6А
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