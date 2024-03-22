Косякин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения06.01.1913
Дата смерти13.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1913
Рождение ребёнка
27.09.1947
Дочь: Косякина Галина Васильевна
Мать ребёнка: Овчарова Татьяна Георгиевна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
13.11.1994
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Щербинском кладбище. Участок 6А