Колюбакин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1839
Дата смерти20.02.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1873
Сын: Колюбакин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Колюбакина Елизавета Владимировна
Рождение ребёнка
06.04.1882
Сын: Колюбакин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Колюбакина Елизавета Владимировна
Устюжна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колюбакина Елизавета Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колюбакина Елизавета Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.02.1911