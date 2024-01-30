Колюбакин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колюбакин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1839

Дата смерти

20.02.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1873 г.р.
1882 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1873

Сын: Колюбакин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Колюбакина Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
06.04.1882

Сын: Колюбакин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Колюбакина Елизавета Владимировна

Устюжна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колюбакина Елизавета Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колюбакина Елизавета Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.02.1911
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