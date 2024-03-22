Бикулов Сейфульмулюк
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Халилов Бикул
Мать: Гульгеня
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Сахибжамал 1 Жена
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Загифя
Мать ребёнка: Зияда 2 Жена
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Салиха
Мать ребёнка: Зияда 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахибжамал 1 Жена
Смерть
Неизвестно