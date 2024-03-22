Бикулов Сейфульмулюк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикулов Сейфульмулюк

Место рождения

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Халилов Бикул

Мать: Гульгеня

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сейфульмулюков Ибрагим

Мать ребёнка: Сахибжамал 1 Жена

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Загифя

Мать ребёнка: Зияда 2 Жена

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Салиха

Мать ребёнка: Зияда 2 Жена

Кадомка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахибжамал 1 Жена

Смерть
Неизвестно
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