- Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1900 ст.
Дата смерти12.07.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1900 ст.
Отец: Дмитрий Фёдорович
Мать: Афанасия Никаноровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.3-4 ( Рождение №-20ж )
Крещение
06.04.1900 ст.
Крёстный отец: Алексей Арсеньевич - крестьянский сын из д.Ивакино Крёстная мать: Александра Дмитриевна - крестьянская девица из д.Ивакино
Смерть
12.07.1900 ст.
Младенец в 3 мес. ( от поноса / дизентерия )
Похороны
14.07.1900 ст.
МК 56-13-43 стр.41-42 ( Умершие №-30ж )