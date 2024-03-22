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- Ирина Дмитриевна

Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

04.04.1900 ст.

Дата смерти

12.07.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1900 ст.

Отец: Дмитрий Фёдорович

Мать: Афанасия Никаноровна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.3-4 ( Рождение №-20ж )
Крещение
06.04.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Алексей Арсеньевич - крестьянский сын из д.Ивакино Крёстная мать: Александра Дмитриевна - крестьянская девица из д.Ивакино
Смерть
12.07.1900 ст.
Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 3 мес. ( от поноса / дизентерия )
Похороны
14.07.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.41-42 ( Умершие №-30ж )
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