Сахибгареев Азат Фаттахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахибгареев Азат Фаттахетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1971

Отец: Гареев Фаттахетдин Фаррахович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1994

Дочь: Щенникова Эльвина Азатовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1996

Дочь: Сахибгареева Лиана Азатовна

Мать ребёнка: Сахибгареева Светлана Фагимовна

Рождение ребёнка
14.12.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахибгареева Светлана Фагимовна

Рождение ребёнка
19.03.2002

Дочь: Сахибгареева Айсылу Азатовна

Мать ребёнка: Сахибгареева Светлана Фагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахибгареева Милена Азатовна

Мать ребёнка: не указана

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