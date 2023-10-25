Сахибгареев Азат Фаттахетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1971
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1971
Отец: Гареев Фаттахетдин Фаррахович
Рождение ребёнка
14.11.1994
Дочь: Щенникова Эльвина Азатовна
Рождение ребёнка
22.07.1996
Дочь: Сахибгареева Лиана Азатовна
Мать ребёнка: Сахибгареева Светлана Фагимовна
Рождение ребёнка
14.12.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахибгареева Светлана Фагимовна
Рождение ребёнка
19.03.2002
Дочь: Сахибгареева Айсылу Азатовна
Мать ребёнка: Сахибгареева Светлана Фагимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахибгареева Милена Азатовна