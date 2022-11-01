Герасимов Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1949
Дата смерти?.11.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1949
Отец: не указан
Мать: Герасимова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1972
Дочь: Лунёва Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1977
Сын: Герасимов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Ивановна
Смерть
?.11.2022