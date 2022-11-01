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Герасимов Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1949

Дата смерти

?.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1949

Отец: не указан

Мать: Герасимова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
?.05.1972

Дочь: Лунёва Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1977

Сын: Герасимов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Ивановна

Смерть
?.11.2022

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