Бирчиков Андрей 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирчиков Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Бирчиков Тимофей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Липецкая область, Лев-Толствский р-н, с. Новочемоданово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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