Полежаева Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1934
Дата смерти?.07.1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1934
Отец: Зотин Фёдор
Мать: Зотина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Полежаев Валентин Константинович
Рождение ребёнка
18.03.1954
Дочь: Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна
Отец ребёнка: Хижа Пётр
Рождение ребёнка
04.07.1961
Сын: Полежаева Анатолий Валентинович
Отец ребёнка: Полежаев Валентин Константинович
Смерть
?.07.1985