Полежаева Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолежаева Мария Фёдоровна

Полежаева Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1934

Дата смерти

?.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1934

Отец: Зотин Фёдор

Мать: Зотина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Полежаев Валентин Константинович

Рождение ребёнка
18.03.1954

Дочь: Тархова (Зотина) Любовь (Елизавета) Петровна

Отец ребёнка: Хижа Пётр

Рождение ребёнка
04.07.1961

Сын: Полежаева Анатолий Валентинович

Отец ребёнка: Полежаев Валентин Константинович

Смерть
?.07.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.