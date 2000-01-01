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Жариков Николай Петрович
Жариков Николай Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
1924
Пол
Мужской
Отец
Жариков Петр Иванович
1899 г.р.
Мать
Жарикова (Синякина) Агафья Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Жариков Петр Иванович
Мать:
Жарикова Агафья Александровна
Смерть
1924
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