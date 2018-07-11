Снигирева (Прозорова) Антонина Георгиевна
Место рожденияКировская обл., Фалёнский р-он, д.Волки
Дата рождения29.09.1949
Дата смерти11.07.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1949
Кировская обл., Фалёнский р-он, д.Волки
Рождение ребёнка
13.02.1976
Сын: Снигирев Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Снигирев Евгений Кириллович
Кировская обл., Киролво-Чепецкий р-он, д.Пелевичи
Смерть
11.07.2018