Снигирева (Прозорова) Антонина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снигирева (Прозорова) Антонина Георгиевна

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Место рождения

Кировская обл., Фалёнский р-он, д.Волки

Дата рождения

29.09.1949

Дата смерти

11.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1949

Отец: Прозоров Георгий Михайлович

Мать: Прозорова Татьяна Дорофеевна

Кировская обл., Фалёнский р-он, д.Волки
Рождение ребёнка
13.02.1976

Сын: Снигирев Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Снигирев Евгений Кириллович

Кировская обл., Киролво-Чепецкий р-он, д.Пелевичи
Смерть
11.07.2018
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