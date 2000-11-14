Тастимиров Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТастимиров Владимир Владимирович

Тастимиров Владимир Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2000

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.2000

Сын: Тастимиров Артур Владимирович

Мать ребёнка: Тастимирова Елена Валентиновна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.12.2002

Сын: Тастимиров Данил Владимирович

Мать ребёнка: Тастимирова Елена Валентиновна

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тастимирова Маргарита Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тастимирова Елена Валентиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close