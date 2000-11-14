Тастимиров Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2000
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.2000
Сын: Тастимиров Артур Владимирович
Мать ребёнка: Тастимирова Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
14.12.2002
Сын: Тастимиров Данил Владимирович
Мать ребёнка: Тастимирова Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тастимирова Маргарита Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно