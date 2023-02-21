Зограф (Шуцкая Рачинская) Александра Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зограф (Шуцкая Рачинская) Александра Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1915

Сын: Зограф Евгений Константинович

Отец ребёнка: Зограф Константин Юрьевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зограф Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Зограф Константин Юрьевич

Рождение ребёнка
1996

Сын: Зограф Юрий Константинович

Отец ребёнка: Зограф Константин Юрьевич

Развод
Неизвестно

Муж: Зограф Константин Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зограф Константин Юрьевич

Смерть
1912
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