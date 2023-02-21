Зограф (Шуцкая Рачинская) Александра Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1915
Сын: Зограф Евгений Константинович
Отец ребёнка: Зограф Константин Юрьевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зограф Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Зограф Константин Юрьевич
Рождение ребёнка
1996
Сын: Зограф Юрий Константинович
Отец ребёнка: Зограф Константин Юрьевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912