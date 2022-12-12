Шустерова (Крейнина) Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Войтович Римма (Ривва) Семёновна
Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович
Рождение ребёнка
До 1909
Дочь: Шустерова Хая Семёновна
Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович
Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Бернгард Минна Семёновна
Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович
Рождение ребёнка
18.04.1920
Дочь: Шустерова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Шустерова Роза Семёновна
Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович
Место жительства
Около 1941
Устрека, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния