Шустерова (Крейнина) Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустерова (Крейнина) Элька (Ольга) Хаимовна (Михайловна)

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Войтович Римма (Ривва) Семёновна

Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
До 1909

Дочь: Шустерова Хая Семёновна

Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович

Стрешин, Жлобинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Бернгард Минна Семёновна

Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шустеров Ефим Семёнович

Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.04.1920

Дочь: Шустерова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Шустерова Роза Семёновна

Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шустеров Карл Семёнович

Отец ребёнка: Шустеров Семён Авромович

Гомель, Гомельская область
Место жительства
Около 1941
Устрека, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустеров Семён Авромович

Смерть
1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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