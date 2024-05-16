Шурпак Елена Анатольевна 24.06.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШурпак Елена Анатольевна

Шурпак Елена Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2016 г.р.

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1985

Отец: Шурпак Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редколес Никита Викторович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.03.2016

Дочь: Редколес Варвара Никитична

Отец ребёнка: Редколес Никита Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.