Шурпак Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1985
Отец: Шурпак Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Редколес Никита Викторович
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.03.2016
Дочь: Редколес Варвара Никитична
Отец ребёнка: Редколес Никита Викторович