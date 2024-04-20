Крохина Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крохин Николай Александрович
Отец ребёнка: Крохин Александр Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1908
Смерть
Неизвестно