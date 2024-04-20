Крохина Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохина Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крохин Николай Александрович

Отец ребёнка: Крохин Александр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1908

Муж: Крохин Александр Александрович

Смерть
Неизвестно

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