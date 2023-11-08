Бобров Константин Васильевич
Место рожденияг. Одесса
Дата рождения18.04.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1946
Рождение ребёнка
04.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно