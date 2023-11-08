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Бобров Константин Васильевич

Место рождения

г. Одесса

Дата рождения

18.04.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1946

Отец: Бобров Василий

Мать: Боброва (Подрушняк) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
04.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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