Мифтахов Хамис Мифтахутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1932
Дата смерти15.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.07.1995