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Мифтахов Хамис Мифтахутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1932

Дата смерти

15.07.1995

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1932

Отец: Гатауллин Мифтахетдин Гатаулла Улы

Мать: Ахмадуллова (Гатауллина) Хөснелбәнәт Ахмадулла Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.07.1995

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