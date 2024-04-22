Несмелова (Красноперова) Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1830
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1841
Дочь: Несмелова Ольга Андреева
Отец ребёнка: Несмелов Андрей Феодоров
Рождение ребёнка
07.05.1846
Отец ребёнка: Несмелов Андрей Феодоров
Смерть
Неизвестно