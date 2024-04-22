Несмелова (Красноперова) Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несмелова (Красноперова) Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1830

Муж: Несмелов Андрей Феодоров

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1841

Дочь: Несмелова Ольга Андреева

Отец ребёнка: Несмелов Андрей Феодоров

Рождение ребёнка
07.05.1846

Сын: Несмелов Николай Андреев

Отец ребёнка: Несмелов Андрей Феодоров

Смерть
Неизвестно
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