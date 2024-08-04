Иванова Домна (2 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Домна (2 жена)

Иванова Домна (2 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Герасим Евдокимович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Иванова Лукерья Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Иванова Катерина Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Иванов Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Иванова Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Иванова Палагея Герасимовна

Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.