Иванова Домна (2 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Иванова Лукерья Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Иванова Катерина Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иванов Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Иванова Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Иванова Палагея Герасимовна
Отец ребёнка: Иванов Герасим Евдокимович
Смерть
Неизвестно