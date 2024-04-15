Кулешова Афимия Кирилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1832 ст.
Отец: Кулешов Кирилл Иев
Мать: Кулешова Лукерья
Ревизия №8 10.11.1833 года - Семья №25 Крестьянка - владелец Алексей Васильевич Гвоздев Согласно ревизии №8 от 10.11.1833 года 2 года Ориентировочная дата рождения 1832 год Сельцо Матвеевка, Зарайског... Показать все
Смерть
Неизвестно