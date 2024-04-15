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Кулешова Афимия Кирилова

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Рождение
Около 1832 ст.

Отец: Кулешов Кирилл Иев

Мать: Кулешова Лукерья

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия №8 10.11.1833 года - Семья №25 Крестьянка - владелец Алексей Васильевич Гвоздев Согласно ревизии №8 от 10.11.1833 года 2 года Ориентировочная дата рождения 1832 год Сельцо Матвеевка, Зарайског... Показать все
Смерть
Неизвестно
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