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Горбатович Галина Федоровна
Горбатович Галина Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1945
Пол
Женский
Отец
Горбатович Федор Михайлович
1909 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1945
Отец:
Горбатович Федор Михайлович
Мать: не указана
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