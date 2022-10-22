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Логачев Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1948

Дата смерти

22.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948

Отец: Логачев Андрей Васильевич

Мать: Лыкова Агриппина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логачева (Решетникова) Татьяна Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
27.09.1968

Дочь: Новосёлова (Логачева) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Логачева (Решетникова) Татьяна Вячеславовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.08.1977

Сын: Логачев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.08.1977

Сын: Логачев Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ялуторовск
Рождение ребёнка
07.08.1977

Сын: Логачев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Яковлевна

Смерть
22.10.2022
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

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