Логачев Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1948
Дата смерти22.10.2022
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
27.09.1968
Дочь: Новосёлова (Логачева) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Логачева (Решетникова) Татьяна Вячеславовна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.08.1977
Сын: Логачев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
07.08.1977
Сын: Логачев Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Ялуторовск
Рождение ребёнка
07.08.1977
Сын: Логачев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Яковлевна
Смерть
22.10.2022