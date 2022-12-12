Родионова (Добрякова) (Глушенкова (Глухина, Емелина)) Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Добрякова) (Глушенкова (Глухина, Емелина)) Анна Тимофеева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.12.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1819

Отец: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Мать: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.12.1819
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Петр Адреев и Евдокея Федорова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1838

Муж: Родионов (добряков) Тимофей Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху поручители - Онаго ж села уделная кресьяне Андрей Николаф Фомин, Василий Михайлов Колбин, Василий Филимонов Захаров, Матвей Козмин Шишов; по невесте поручители онаго ж села уделно кресьяне А... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1839

Сын: Добряков Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Родионов (добряков) Тимофей Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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