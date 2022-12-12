Родионова (Добрякова) (Глушенкова (Глухина, Емелина)) Анна Тимофеева
Место рождения
Дата рождения02.12.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1819
Отец: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов
Крещение
02.12.1819
воспреемники - Петр Адреев и Евдокея Федорова | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1838
По жениху поручители - Онаго ж села уделная кресьяне Андрей Николаф Фомин, Василий Михайлов Колбин, Василий Филимонов Захаров, Матвей Козмин Шишов; по невесте поручители онаго ж села уделно кресьяне А... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1839
Отец ребёнка: Родионов (добряков) Тимофей Петров
Смерть
Неизвестно