Савельев Макар Петрович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Федора Макаровна
Мать ребёнка: Савельева Гликерия Власовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Горохов Емельян Макарович
Мать ребёнка: Савельева Гликерия Власовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Горохов - Корнюхин Илья Макарович
Мать ребёнка: Савельева Гликерия Власовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: Савельева Гликерия Власовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Татьяна Макаровна
Мать ребёнка: Савельева Гликерия Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно