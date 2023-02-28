Савельев Макар Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Макар Петрович

Савельев Макар Петрович

avatar

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Савельев Петр Корнеевич

Мать: Савельева Пелагея Кузьминична

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Федора Макаровна

Мать ребёнка: Савельева Гликерия Власовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Горохов Емельян Макарович

Мать ребёнка: Савельева Гликерия Власовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Горохов - Корнюхин Илья Макарович

Мать ребёнка: Савельева Гликерия Власовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: Савельева Гликерия Власовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Татьяна Макаровна

Мать ребёнка: Савельева Гликерия Власовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Гликерия Власовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close