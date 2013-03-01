Самокиш Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сочилина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1966
Дочь: Муратова (Самокиш) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Полянская Галина Георгиева
Рождение ребёнка
1982
Сын: Самокиш Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Сочилина Елена
Смерть
?.03.2013