Самокиш Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самокиш Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Галина Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сочилина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Галина Георгиева

Рождение ребёнка
19.04.1966

Дочь: Муратова (Самокиш) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Полянская Галина Георгиева

Рождение ребёнка
1982

Сын: Самокиш Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Сочилина Елена

Смерть
?.03.2013

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