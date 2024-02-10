Екаетрина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тарас Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Федоров
Смерть
Неизвестно