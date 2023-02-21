Николаенко (Крымцева) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1962
Рождение ребёнка
28.05.1981
Сын: Николаенко Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Николаенко Александр Александрович
Рождение ребёнка
31.07.1983
Дочь: Пузикова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Николаенко Александр Александрович
Рождение ребёнка
30.04.1994
Дочь: Николаенко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Николаенко Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно