Николаенко (Крымцева) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко (Крымцева) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1962

Отец: Крымцев Алексей Анатольевич

Мать: Крымцева Галина Федоровна

Рождение ребёнка
28.05.1981

Сын: Николаенко Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Николаенко Александр Александрович

Рождение ребёнка
31.07.1983

Дочь: Пузикова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Николаенко Александр Александрович

Рождение ребёнка
30.04.1994

Дочь: Николаенко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Николаенко Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаенко Александр Александрович

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