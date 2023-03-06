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Головин Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Головин Григорий Антонович

Мать: Головина Анисья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Пелагея Фокина

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Головина) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Головина Пелагея Фокина

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Головина) Лукия Андреевна

Мать ребёнка: Головина Пелагея Фокина

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Головина) Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Головина Пелагея Фокина

Рождение ребёнка
18.10.1837

Сын: Головин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Головина Пелагея Фокина

Смерть
Неизвестно

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