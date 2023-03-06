Головин Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Пелагея Фокина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Головина) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Головина Пелагея Фокина
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Головина) Лукия Андреевна
Мать ребёнка: Головина Пелагея Фокина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Головина) Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Головина Пелагея Фокина
Рождение ребёнка
18.10.1837
Сын: Головин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Головина Пелагея Фокина
Смерть
Неизвестно