Захаров Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1956
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1956
Отец: Захаров Михаил Сафонович
Мать: Захарова Нина Степановна
Рождение ребёнка
30.12.1980
Дочь: Козлова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Маргарита Николаевна