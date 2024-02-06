Захаров Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1956

Отец: Захаров Михаил Сафонович

Мать: Захарова Нина Степановна

Рождение ребёнка
30.12.1980

Дочь: Козлова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Захарова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Захарова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Захарова Маргарита Николаевна

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