Малахова Настасья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Настасья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Иван Однодворец Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Малахова) Пелагея

Отец ребёнка: Малахов Иван Однодворец Иванович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Малахов Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Однодворец Иванович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Малахов) Анна

Отец ребёнка: Малахов Иван Однодворец Иванович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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