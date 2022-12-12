Никифорова Ирина Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1875 ст.
Сын: Никифоров Егор (Георгий) Емельянович
Отец ребёнка: Никифоров Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: Ермилова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Никифоров Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.
Сын: Никифоров Иван Емельянович
Отец ребёнка: Никифоров Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно