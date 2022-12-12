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Никифорова Ирина Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1875 ст.

Сын: Никифоров Егор (Георгий) Емельянович

Отец ребёнка: Никифоров Емельян Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: Ермилова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Никифоров Емельян Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.

Сын: Никифоров Иван Емельянович

Отец ребёнка: Никифоров Емельян Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Емельян Иванович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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