(Рахматуллина) Альбидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рахматуллина) Альбидя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эксанова) Сажидэ

Отец ребёнка: Исмаилов Иксан

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Эксанова) Хабибжамал

Отец ребёнка: Исмаилов Иксан

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Эксанова) Кавсяр

Отец ребёнка: Исмаилов Иксан

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Эксанова) Сявман

Отец ребёнка: Исмаилов Иксан

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ихсанов Юсип

Отец ребёнка: Исмаилов Иксан

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Эксанов Биктимир

Отец ребёнка: Исмаилов Иксан

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иксанов Байтимер

Отец ребёнка: Исмаилов Иксан

Смерть
Неизвестно
Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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