(Рахматуллина) Альбидя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Эксанова) Сажидэ
Отец ребёнка: Исмаилов Иксан
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Эксанова) Хабибжамал
Отец ребёнка: Исмаилов Иксан
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Эксанова) Кавсяр
Отец ребёнка: Исмаилов Иксан
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Эксанова) Сявман
Отец ребёнка: Исмаилов Иксан
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ихсанов Юсип
Отец ребёнка: Исмаилов Иксан
Рождение ребёнка
1856
Сын: Эксанов Биктимир
Отец ребёнка: Исмаилов Иксан
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иксанов Байтимер
Отец ребёнка: Исмаилов Иксан
Смерть
Неизвестно