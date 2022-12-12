Савельева Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1903
Дата смерти?.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1903
Отец: Савельев Николай
Мать: Людмила
В1903 году Черкизово, ул. Набережная не входила в территорию Москвы
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
23.10.1923
Дочь: Сафонова Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Сафонов Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
25.08.1929
Дочь: Сафонова Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Сафонов Фёдор Михайлович
Смерть
?.09.1987
Умерла как Сафонова А.Н.