Савельева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Анна Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.12.1903

Дата смерти

?.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1903

Отец: Савельев Николай

Мать: Людмила

Москва, город федерального значения Москва
В1903 году Черкизово, ул. Набережная не входила в территорию Москвы
Бракосочетание
1922

Муж: Сафонов Фёдор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1923

Дочь: Сафонова Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Сафонов Фёдор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.1929

Дочь: Сафонова Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Сафонов Фёдор Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.09.1987
Москва, город федерального значения Москва
Умерла как Сафонова А.Н.
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