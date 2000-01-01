Тершуков Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тершуков Николай
Мать: Вера Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно