Исабекова Кунслу Егимбаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исабекова Кунслу Егимбаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1970

Дата смерти

05.12.2015

Пол

Женский

Добавил:

БҚ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1991

Сын: Қайкен Ерғанат Аязбиұлы

Отец ребёнка: Исабеков Аязби Кайкенович

Рождение ребёнка
04.03.1994

Сын: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы

Отец ребёнка: Исабеков Аязби Кайкенович

Рождение ребёнка
14.06.2005

Дочь: Қайкен Айдана Аязбиқызы

Отец ребёнка: Исабеков Аязби Кайкенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Қайкен Бибігүл Аязбиқызы

Отец ребёнка: Исабеков Аязби Кайкенович

Смерть
05.12.2015
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