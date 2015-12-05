Исабекова Кунслу Егимбаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1970
Дата смерти05.12.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1991
Отец ребёнка: Исабеков Аязби Кайкенович
Рождение ребёнка
04.03.1994
Сын: Қайкен Жасқайрат Аязбиұлы
Отец ребёнка: Исабеков Аязби Кайкенович
Рождение ребёнка
14.06.2005
Дочь: Қайкен Айдана Аязбиқызы
Отец ребёнка: Исабеков Аязби Кайкенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Қайкен Бибігүл Аязбиқызы
Отец ребёнка: Исабеков Аязби Кайкенович
Смерть
05.12.2015