Лынова - Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лынова - Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1932

Дочь: Вычкина - Лынова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Лынов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курапова - Лынова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Лынов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазанова - Лынова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Лынов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Лынов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Василий Константинович

Отец ребёнка: Лынов Константин

Смерть
Неизвестно
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