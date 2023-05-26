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Моисеенко Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Моисеенко Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова

Рождение ребёнка
03.07.1886

Дочь: Моисеенко Марфа Владимировна

Мать ребёнка: Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова

Рождение ребёнка
15.03.1890

Сын: Моисеенко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова

Рождение ребёнка
01.02.1893

Сын: Моисеенко Симеон Владимирович

Мать ребёнка: Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова

Рождение ребёнка
09.03.1897

Дочь: Моисеенко Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.03.1900

Сын: Моисеенко Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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