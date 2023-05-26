Моисеенко Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1886
Дочь: Моисеенко Марфа Владимировна
Мать ребёнка: Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова
Рождение ребёнка
15.03.1890
Сын: Моисеенко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова
Рождение ребёнка
01.02.1893
Сын: Моисеенко Симеон Владимирович
Мать ребёнка: Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова
Рождение ребёнка
09.03.1897
Дочь: Моисеенко Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова
Рождение ребёнка
15.03.1900
Сын: Моисеенко Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Моисеенко Пелагея Каленик Калинникова
Смерть
Неизвестно