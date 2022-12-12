Сухоруков Филип Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиОколо 1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Сухоруков Илья Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Бокшеева (?) Мария(?)
Мать ребёнка: Сухорукова Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Сухоруков Степан Филипович
Мать ребёнка: Сухорукова Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Сухоруков Осип (Йосиф) Филипович
Мать ребёнка: Сухорукова Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Михалева Анна
Мать ребёнка: Сухорукова Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Сухоруков Дорофей
Мать ребёнка: Сухорукова Матрёна Михайловна
Смерть
Около 1753