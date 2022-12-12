Сухоруков Филип Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухоруков Филип Ильич

Сухоруков Филип Ильич

avatar

Место рождения

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Около 1753

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Сухоруков Илья Кузьмич

Мать: не указана

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Бокшеева (?) Мария(?)

Мать ребёнка: Сухорукова Матрёна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Сухоруков Степан Филипович

Мать ребёнка: Сухорукова Матрёна Михайловна

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Сухоруков Осип (Йосиф) Филипович

Мать ребёнка: Сухорукова Матрёна Михайловна

Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Михалева Анна

Мать ребёнка: Сухорукова Матрёна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Сухоруков Дорофей

Мать ребёнка: Сухорукова Матрёна Михайловна

Смерть
Около 1753
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close