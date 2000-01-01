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Блинов Михайло Аверкиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Блинов Аверкий Фадеевич

Мать: Блинова Мавра

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Блинов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Блинова Александра Павловна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Блинов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Блинова Александра Павловна

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Аграпина Михайловна

Мать ребёнка: Блинова Александра Павловна

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Феодосья Михайловна

Мать ребёнка: Блинова Александра Павловна

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Блинова Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Александра Павловна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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