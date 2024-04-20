Елистратова (Головко) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова (Головко) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Головко Иван Стефанович (Степанович)

Мать: Головко (Кравченко) Клавдия Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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