Шитиков Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.06.1958
Дата смерти20.08.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1958
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1981
Сын: Шитиков Руслан Александрович
Мать ребёнка: Шитикова (Иванова) Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
01.06.1985
Дочь: Шитикова Оксана Александровна
Мать ребёнка: Шитикова (Иванова) Любовь Викторовна
Смерть
20.08.2023