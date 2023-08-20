Шитиков Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитиков Александр Владимирович

Шитиков Александр Владимирович

Место рождения

Ладыгино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

05.06.1958

Дата смерти

20.08.2023

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1958

Отец: не указан

Мать: Шитикова (Гришина) Анна Прохоровна

Ладыгино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шитикова (Иванова) Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
28.05.1981

Сын: Шитиков Руслан Александрович

Мать ребёнка: Шитикова (Иванова) Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
01.06.1985

Дочь: Шитикова Оксана Александровна

Мать ребёнка: Шитикова (Иванова) Любовь Викторовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
20.08.2023
Калуга, город Калуга, Калужская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.