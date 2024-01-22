Кулагина Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.83
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.83
Отец: Рассказов Сергей
Мать: Галина Васильевна
Рождение ребёнка
11.09.2018
Дочь: Лукьяненко Алёна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьяненко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулагин Александр Геннадьевич